05.07.2019 11:01
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Hatay'da korkutan ev yangını

Hatay

Hatay'da müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Hatay'da müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde meydana geldi. Kiracı Muhsin Yalçın'ın yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evin çatısından dumanlar yükseldiğini fark edenler itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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