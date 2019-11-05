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Hatay'da korkutan öğrenci servisi kazası

Hatay'da, öğrenci servisi ile otomobilin karıştığı kazada öğrenci servisi devrilerek metrelerce sürüklendi.

05.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:32Hatay'da korkutan öğrenci servisi kazası
Hatay'da, öğrenci servisi ile otomobilin karıştığı kazada öğrenci servisi devrilerek metrelerce sürüklendi.

Kaza, Antakya- Samandağ Karayolu Antakya Devlet Hastanesi alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ADA 51 plakalı otomobille, 31 S 0763 plakalı öğrenci servisinin karıştığı kazada, orta refüje çıkarak devrilen öğrenci servisi metrelerce sürüklendi. Serviste öğrenci bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, servis sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. 31 ADA 51 plakalı otomobilin sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, trafik polisleri olay yerinde başka kazalar yaşanmaması için önlem aldı.

Kaza noktasında yapılan incelemelerin ardından araçlar vinç ve çekiciyle kaldırıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik ekiplerinin kaza noktasındaki temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü. - HATAY

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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