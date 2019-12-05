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Hatay'da korkutan yangın

Hatay'da, bir binanın zemin katında bulunan dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

05.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:15Hatay'da korkutan yangın
'da, bir binanın zemin katında bulunan dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

'nın Akasya Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Tahliye edilen binadaki yangına müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu dairedeki eşyalar kullanılamaz duruma geldi. - HATAY

Antakya, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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