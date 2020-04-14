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Hatay'da korona virüsü yenen 30 hasta alkışlarla taburcu edildi

Hatay'da korona virüsü yenen 30 hasta alkışlarla taburcu edildi Hatay Devlet Hastanesinde korona tedavisi görerek sağlıklarına kavuşan 30 hasta sağlık çalışanları tarafından alkışlanarak taburcu edildi.

14.04.2020 18:33 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:37
Hatay 'da korona virüsü yenen 30 hasta alkışlarla taburcu edildi
HATAY - Hatay Devlet Hastanesinde korona tedavisi görerek sağlıklarına kavuşan 30 hasta sağlık çalışanları tarafından alkışlanarak taburcu edildi.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. İsmail Hakkı Horoz, yaptığı açıklamada, 27 Mart tarihinde pandemi hastanesi olarak çalışmaya başladıkları günden itibaren, korona virüs hastalarını tedavi etmeye başladıklarını söyledi.
Tedaviye başladıkları günden itibaren bugüne kadar 21 hasta ve bugün de 9 hastamız sağlıklarına kavuşarak toplamda 30 hastayı taburcu ettiklerini belirten Horoz, "Yoğun Bakım Ünitemizde tedavi gören 2 hastamız entube iken extube olmuş yani solunum cihazından çıkartılmış ve yine ayrıca Yoğun Bakım Ünitemizde tedavi gören 2 hastamız yoğun bakımdan çıkartılıp, korona servisine alınarak tedavilerine devam edilmektedir. Hastalarımızın mutluluğu bizlere verilen en büyük hediyedir. Bizler sizler için buradayız, sizlerde kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın" dedi. Hatay’da korona virüsü yenen 30 hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Hatay, Genel
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