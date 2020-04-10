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Hatay'da koronavirüs tedavisi tamamlanan iki hasta, alkışlarla taburcu oldu

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde mart ayı içerisinde koronavirüs tanısı konulan E.C. (33) ile H.Ş. (65), tedavilerinin tamamlanmalarının ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

10.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:49
Hatay'da koronavirüs tedavisi tamamlanan iki hasta, alkışlarla taburcu oldu
HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde mart ayı içerisinde koronavirüs tanısı konulan E.C. (33) ile H.Ş. (65), tedavilerinin tamamlanmalarının ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

17 Mart'ta yüksek ateş şikayetiyle akşam saatlerinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin izole polikliniğine başvuran H.Ş. ile 27 Mart'ta aynı şikayetlerle hastaneye getirilen E.C.'nin yapılan tetkitler sonucu koronavirüs taşıdığı saptandı. Hastaneye yatışı yapılan E.C. ile H.Ş., uygulanan tedavilerin ardından sağlığına kavuştu.

ALKIŞLARLA TABURCU OLDULAR

Koronavirüsü yenen ve taburcu olmalarına karar verilen E.C. ile H.Ş.'nin hastaneden çıkışı sırasında sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı. Hastane kapısından çıkan H.Ş.'nin elinde Kuran-ı Kerim olması dikkat çekti. Hastane kapısından çıkarken görüntülenen E.C. ise, "Bu zorlu süreçleri en kısa zamanda inşallah atlatacağız. Lütfen herkes evinde kalsın. Burada çok güzel baktılar bize. Hepiniz Allah'a emanet olun" diye konuştu.

E.C. ile H.Ş., kendilerini alkışlayan sağlık çalışanlarına teşekkür ettikten sonra hastaneden ayrıldı.


- Hatay

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Üniversitesi, Koronavirüs, Hatay, Güncel
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