Hatay'da Kovid-19'la ilgili provokatif paylaşıma gözaltı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
29.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:56
Hatay 'ın İskenderun ilçesinde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan Kovid-19'la alakalı halkı "korku, panik, kin ve düşmanlığa" tahrik edenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle M.Y'yi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan Kovid-19'la alakalı halkı "korku, panik, kin ve düşmanlığa" tahrik edenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle M.Y'yi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Kaynak: AA
Etiketler: İskenderun, Hatay, Güncel