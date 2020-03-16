Hatay'da Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan tır şoförünün testleri negatif çıktı
LimakPort İskenderun Limanı'na dün yanaşan Ro-Ro gemisinde yüksek ateş tespit edilerek hastaneye kaldırılan tır şoförünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
16.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:58
LimakPort İskenderun Limanı'na dün yanaşan Ro-Ro gemisinde yüksek ateş tespit edilerek hastaneye kaldırılan tır şoförünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
LimakPort'tan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Duba Limanı çıkışlı "MV Med Bridge" isimli Ro-Ro gemisinin dün sabah saatlerinde İskenderun ilçesindeki limana yanaştığı belirtildi.
Gemiden tahliye başlamadan önce İskenderun Sahil Sağlık Denetleme Merkezi ekiplerince yapılan kontrolde yüksek ateş tespit edilen tır şoförünün hastaneye kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dün limana yanaşan gemide yüksek ateş tespit edilen ve koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan tır şoförüne yapılan test sonuçlarında koronavirüs semptomlarına rastlanılmamış ve sonuçlar negatif çıkmıştır. Liman Başkanlığı Sahil Sıhhiye Denetim Merkezi yetkilileri, ilerleyen saatlerde limandaki izolasyonu kaldırma işlemlerine başlayacaktır.
LimakPort İskenderun Limanı'nda veya söz konusu gemide herhangi bir karantina söz konusu olmamakla birlikte liman ticari faaliyetlerine devam etmektedir."
LimakPort'tan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Duba Limanı çıkışlı "MV Med Bridge" isimli Ro-Ro gemisinin dün sabah saatlerinde İskenderun ilçesindeki limana yanaştığı belirtildi.
Gemiden tahliye başlamadan önce İskenderun Sahil Sağlık Denetleme Merkezi ekiplerince yapılan kontrolde yüksek ateş tespit edilen tır şoförünün hastaneye kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dün limana yanaşan gemide yüksek ateş tespit edilen ve koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan tır şoförüne yapılan test sonuçlarında koronavirüs semptomlarına rastlanılmamış ve sonuçlar negatif çıkmıştır. Liman Başkanlığı Sahil Sıhhiye Denetim Merkezi yetkilileri, ilerleyen saatlerde limandaki izolasyonu kaldırma işlemlerine başlayacaktır.
LimakPort İskenderun Limanı'nda veya söz konusu gemide herhangi bir karantina söz konusu olmamakla birlikte liman ticari faaliyetlerine devam etmektedir."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : İskenderun Limanı, İskenderun, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar