Hatay'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 2 hasta alkışlarla taburcu edildi
Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2 hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
10.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:52
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs teşhisi konulan 65 yaşındaki H.Ş. ile 33 yaşındaki E.C'nin tedavileri olumlu sonuçlandı.
Hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evlerine uğurlandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Sağlık