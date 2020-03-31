Hatay'da kumar oynatan iş yeri sahibi gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynatan iş yeri sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza kesildi.
31.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:00
Hatay 'ın İskenderun ilçesinde kumar oynatan iş yeri sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza kesildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde kumar oynandığı yönünde ihbar üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler, kumar oynadığını tespit ettikleri 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza kesti.
Kumar oynatmak suçundan gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ç. emniyete götürüldü.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde kumar oynandığı yönünde ihbar üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler, kumar oynadığını tespit ettikleri 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza kesti.
Kumar oynatmak suçundan gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ç. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel