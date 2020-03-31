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Hatay'da kumar oynatan iş yeri sahibi gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynatan iş yeri sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza kesildi.

31.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:00
Hatay'da kumar oynatan iş yeri sahibi gözaltına alındı
Hatay 'ın İskenderun ilçesinde kumar oynatan iş yeri sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza kesildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde kumar oynandığı yönünde ihbar üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler, kumar oynadığını tespit ettikleri 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza kesti.
Kumar oynatmak suçundan gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ç. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel
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