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Hatay'da kuvvetli rüzgarın kadını savurup yere düşürmesi güvenlik kamerasında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının kuvvetli rüzgar nedeniyle savrulup yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

25.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:44 Hatay'da kuvvetli rüzgarın kadını savurup yere düşürmesi güvenlik kamerasında
'ın ilçesinde bir kadının kuvvetli rüzgar nedeniyle savrulup yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Yunus Emre Mahallesi'nde bir sitedeki daireye misafirliğe geldiği öğrenilen kadın, kuvvetli rüzgar nedeniyle savruldu.
Daha sonra dengesini kaybeden kadın, sitenin güvenlik kulübesine çarparak yere düştü.
Hafif yaralanan kadının yardımına gelen bir kişi de kadını bina içerisine götürmeye çalışırken, fırtına nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti.
Olay, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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