Adana, Hatay ve Kayseri'nin bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından etkisini gösteren sağanak ve kar yağışı, özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Adana, Hatay ve Kayseri'nin bazı ilçelerinde sağanak yağış ve kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

HATAY'DA İKİ OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle iki okulda eğitime yarın ara verildi.

Samandağ Kaymakamlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçedeki Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi ile Tekebaşı Anaokulu'nda aşırı yağışlardan dolayı yarın eğitime ara verildi.

Öte yandan, il genelinde yağış aralıklarla sürüyor.

KAYSERİ'DE 2 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yahyalı İlçe Kaymakamlığı ilçesinde yüksek kesimlerdeki 17 mahallede yapılan taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi. İlçede yoğun kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Sarız İl Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini bildirdi. Sarız ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ve karayolları ekipleri her iki ilçede kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA'DA 5 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN DAHA VERİLDİ

Adana'da gün boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim ve öğretime yarın (çarşamba) için 1 gün daha ara verildi.

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23.12.2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden 4 merkez ilçemizde 25.12.2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaklardır" denildi.

TUFANBEYLİ'DE DE KAR TATİLİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Kaymakam Ömer Sevgili, yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojiden ilçedeki elverişsiz hava koşulları ile yağışların artacağı yönünde bilgi verildiğini belirtti.

Sevgili, şunları kaydetti:

"Değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla ilçemizde eğitim ve öğretime 25 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

Kaymakam Sevgili, ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de yarın izinli sayılacağını bildirdi.

Öte yandan, ilçede yoğun şekildeki kar nedeniyle saat 16.00'dan beri ilçe merkezinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.