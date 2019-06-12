Hatay'da kuyuya düşen kirpi yavrusu kurtarıldı

Hatay
'ın merkez Antakya
ilçesinde su kuyusuna düşen kirpi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı. Ekinci
Mahallesi'nde su kuyusuna kirpi düştüğü ihbarını alan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye gitti.
Bağlanan halatla kuyuya inen itfaiye eri, kirpi yavrusunu kurtardı.
Ekipler, bitkin ve halsiz görünen yavruyu şırınga yardımıyla sütle besledi.
Hayvanın, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Hatay Şubesine teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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