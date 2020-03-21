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Hatay'da lise öğrencileri, günde 10 ton dezenfektan üretiyor

Hatay'da lise öğrencileri, günde 10 ton dezenfektan üretiyorHATAY Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, koronavirüs ile mücadele kapsamında günde 10 ton dezenfektan üretiyor.

21.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:08
Hatay 'da lise öğrencileri, günde 10 ton dezenfektan üretiyor
HATAY Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, koronavirüs ile mücadele kapsamında günde 10 ton dezenfektan üretiyor.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin arttırıldığı Hatay'da, virüsle mücadeleye Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya sınıfı öğrencileri de katkı veriyor. Öğrencilerin ürettikleri yüzey dezenfektanları, il genelindeki tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra Afrin'de de kullanılıyor. Günde 10 ton yüzey dezenfektanı üreten öğrenciler, mücadelede önemli bir görev üstleniyor.
Üretim merkezlerinde 18 çeşit temizlik maddesi ürettiklerinin anlatan Okul Müdürü Yusuf Çalışkan, "Okulumuzun üretim merkezinde 9 kimya öğretmenimiz ve dönüşümlü olarak görev yapan 80 öğrencilerimizle birlikte 18 çeşit temizlik ürünü üretiyoruz. Malumunuz, gündemimizde koronavirüs var. Virüsle mücadele kapsamında bir çalışma başlattık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın onay ve talimatı ile analiz raporumuzu alıp öğrencilerimizle yüzey dezenfektanı üretiyoruz. Ürettiğimiz yüzey dezenfektanlarını ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra bölge illerimizde, sınır bölgesinde bulunan Suriyelilerin kaldığı kamplarda ve Afrin bölgesinde kullanılıyor. Şu anda yüzey dezenfektanı konusunda yoğun bir talep var. Bu talepleri karşılamak için öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte milli bir şuurla kamu hizmeti bilinciyle özverili bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.
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Hatay’da lise öğrencileri, günde 10 ton dezenfektan üretiyor

Kaynak: DHA

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Hatay'da lise öğrencileri, günde 10 ton dezenfektan üretiyor
Etiketler : Koronavirüs, Hatay, Güncel

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