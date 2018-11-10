Hatay'da Lpg'li Araç Alev Alev Yandı

Hatay
'da LPG'li araç alev alev yandıLPG'li araç yanarken diğer sürücüler yolculuklarına devam etmesi pes dedirtti
HATAY - Hatay'da, park halindeki LPG'li otomobil belirlenemeyen nedenden alev alarak yanmaya başladı. Olay Antakya- Samandağ
Karayolu Antakya Otogarı mevkinde meydana geldi. Park halindeki LPG'li otomobil alev alarak yanmaya başladı.Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli şahsa ait olan 31 K 3639 plakalı LPG'li otomobil park halindeyken birden alev alarak yanmaya başladı. Otomobildeki dumanı fark eden araç sürücüsü olayı 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına aldı.Şahin Markalı otomobilin LPG'li olmasına rağmen diğer araç sürücülerinin yolculuklarına devam ettiği görüldü.Yangın sonrası araç hurdaya dönerken, nedeni henüz belirlenemeyen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Hatay
10 Kasım 2018 Cumartesi 20:59