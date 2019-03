Hatay'da Lütfü Savaş Rüzgarı Esiyor

Hatay halkının yoğun katılım gösterdiği halk buluşmalarında Başkan Savaş'a ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş'ın yanı sıra CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir, CHP İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Hikmet Hatunoğlu, İYİ Parti Meclis Üyesi Bülent Cildir, CHP Antakya İlçe Başkanı Gökay Gökdemir ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Vatandaşlar tarafından davul zurna ve yoğun tezahürat eşliğinde karşılanan Başkan Savaş, kalabalık karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim iki tane sevdamız ve güvencemiz vardı: biri Hakk, diğeri Hatay halkıydı. Rabbim ve siz 10 yıldır bizi yalnız bırakmadınız. Biz de 10 yıldır bu şehri ahlaksızlık, haram ve yolsuzluk olmadan samimiyet, sadakat, sevgi ve gönül rızasıyla sizlerle yönetiyoruz. Bilmiyorlar ki biz hemşehrimizin her rengiyle gönül bağı kurmuşuz. Bir olmuşuz, iri olmuşuz diri olmuşuz. Zamanın değil hakikatin adamı olduk. Hak ediyorsak, gönlünüz rıza gösteriyorsa sizden oy istiyoruz. Diyoruz ki 31 Mart'ta 5 saniyenizi bize ayırın bizim 5 yılımız size feda olsun" açıklamalarında bulundu.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR, HATAY HALKI KARARINI VERMİŞ"

"Biz beş yıl önce gördüğümüz filmin versiyonlarını şimdi görüyoruz. Yıllarca adliye ve cezaevi yapmaktan başka hiçbir hizmet yapmayanlar şimdi sürekli Hatay'ı aşındırıyor. Sürekli yapacağız diyerek ve hiçbir şey yapmayarak Hatay halkını üzüyorlar. Hatay halkı 5. Teşvik bölgesini hak ettiği için bir kampanya başlattık ve 6 aylık kampanyayı 3 haftada bitirdik. Bunu hep birlikte yaptık. İktidarın buradaki temsilcileri 'Hatay zaten hakkını alıyor' dedi. Hakkını alsa bu kadar kısa zamanda bu kadar çok imza toplanır mı? Buradaki temsilciler sadece köstek oldular. Benim şu anki rakibim, altyapı asfalt ve diğer tüm hizmetlerin hepsinde grup başkanı iken hayır oyu verdirdi. Kendileri mecliste huzur hakkı ararken insanların huzursuzluğuna katkı sağladılar. Biz adaletli ve adil bir seçim istiyoruz. Bizim pankartlarımızı her yerden söküyorlar. Bizi her yerden yok etmeye çalışıyorlar ama bilmiyorlar ki Hatay halkı bizi zaten tanıyor. Rakibim, son olarak hepimizin kutsalı camiye bile rahat rahat resimlerini koyuyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, Hatay halkı kararını vermiş. Biz bu yola çıkarken her şeyi göze alarak çıktık. Bu şehir çok önemli bir şehir. Bunu bilmek çok önemli" dedi.

"YÜKÜMÜ HAFİFLETEN EN ÖNEMLİ ŞEY SİZİN HAYIR DUALARINIZ VE DESTEKLERİNİZ"

Başkan Savaş ayrıca, "Bir tarafta Ortadoğu'da sürekli bölünen devletler var. Suriyeli kardeşlerimiz yıllardır bizim misafirimiz. Bu insanlar bizim insanımıza oranla çok daha fazla doğum yaptığı için 12 yıl sonra biz nüfus olarak azınlıkta kalacağız. Yani bizim atalarımızın 20 yıl Fransa ile mücadele edip de bize bıraktığı bu cennet vatan, uygulanan yanlış nüfus politikası sonucunda bizim elimizden kayıp gidecek. Yıllar sonra bizim çocuklarımızı Suriyeli bir din kardeşimiz yönetebilir. Ben bunları ifade ettiğim için soruşturma geçiriyorum. Ama ben bunları konuşmaya devam edeceğim, çünkü ben sizin temsilcinizim. Ben Hatay halkına, Hatay halkının her rengine ve her yaştan insanına umut olmak, rehberi olmak, aynı zamanda sözcüsü olmak zorundayım. Bu nedenle yüküm ağır ama yükümü hafifleten en önemli şey sizin hayır dualarınız ve destekleriniz" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN SAVAŞ: BENİ MECLİSTE YALNIZ BIRAKMAYIN

Lütfü Savaş konuşmasının devamında "Diyorlar ki memleketin beka sorunu var. Bu memleketin beka sorunu falan yok. Bu memlekette önümüzdeki dönemde sadece belediye başkanları seçilecek. Biz buradan hem Antakya Belediye Başkan Adayımız Hikmet Hatunoğlu'na destek istiyoruz, hem meclis üyelerimize destek istiyoruz. Yalnızlık Allah'a mahsus ama beni mecliste yalnız bırakmayın. Emeği geçen herkese ve bizleri 10 yıldır yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim doğruların yanında olsun, bizi demokrasiden ayırmasın" diyerek katılımcılara saygılarını ve teşekkürlerini sundu.

CHP Milletvekili Tokdemir, yaklaşan 31 Mart seçimlerinde hem büyükşehirde hem de ilçe seçimlerinde fark atarak kazanmak istediklerinin altını çizerek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay'ın 15 ilçesinde de iddialı olduğunu ifade etti.

CHP Milletvekili Güzelmansur, Hatay'ın her yerinde seçime coşku ile gidildiğini belirterek, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın yıllardır hiçbir ayrım gözetmeden hemşehrilerine hizmet ettiğinin altını çizdi.

CHP Antakya Belediye Başkanı Adayı Hatunoğlu, hizmet aşkı ile yola çıktıklarını vurgulayarak hem Başkan Savaş için hem de kendisi için katılımcıların oyuna talip olduklarını dile getirdi.

Zirve Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı ise siteye yapılan tüm hizmetlerin Başkan Savaş tarafından yapıldığını ifade ederek, ülkenin geleceği ve milletin birliği açısından Millet İttifakı'nın önemine dikkat çekti.

Coşkulu ve hep bir ağızdan 'Lütfü Savaş Bir Daha' sloganlarının haykırıldığı halk buluşmalarının sonunda Başkan Savaş ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, 31 Mart Yerel Seçimleri için destek sözü verdi.

Kaynak: Bültenler