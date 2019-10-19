Haberler » Spor » Hatay'da maçın ardından taraftarlar arasında kavga

Hatay'da maçın ardından taraftarlar arasında kavga

TFF 1. Lig'de, Hatayspor'un Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, Belen ilçesinde karşılaşan her iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

19.10.2019 19:26Hatay'da maçın ardından taraftarlar arasında kavga
TFF 1. Lig'de, Hatayspor'un Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, Belen ilçesinde karşılaşan her iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.
İlçe merkezinden geçen Adana Demirspor taraftarları ile Hatayspor taraftarları arasında "laf atma" tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada bazı taraftarlar hafif yaralandı, çevredeki araç ve iş yerlerinde zarar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, her iki takımın taraftarını ayırdı.
Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelerine göre iki takım taraftarlarının laf atma yüzünden tartıştığını söyledi.
Olay yerine ek olarak takviye ekip de gönderildiğini belirten Baskın, taraftarların sakinleştirildiğini kaydetti.

Adana Demirspor, Hatayspor, Belen, kavga, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:10 Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
19:58 Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı, listesini tanıttı
20:02 Maçın ardından
19:59 Gaziantep FK
19:58 Türk Telekom: 81-72
19:56 Beşiktaş Kulübünde kongreye doğru
19:52 Nur Tatar'dan 2020 yolunda bronz madalya
19.10.2019 20:11:43