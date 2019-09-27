Haberler » Güncel » Haber

Hatay'da makilik alanda yangın

Hatay'ın Defne ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın yaklaşık 5 hektar alanın zarar görmesine neden oldu.

27.09.2019 13:00Hatay'da makilik alanda yangın
Hatay'ın Defne ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın yaklaşık 5 hektar alanın zarar görmesine neden oldu.
Dursunlu Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin yakınında bulunun makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, 2 arazöz, itfaiyeye ait çok sayıda su tankı ve bir helikopterle müdahale edildi.
Alevler, evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede içinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 5 hektar makilik alan zarar gördü.

Dursunlu, Defne, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:42 Tuşba'da belediye hizmetine çirkin saldırı
16:42 Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nda 1. etap tamamlandı
16:41 Silivri'de bir bina ile cami mühürlendi
16:41 MESKİ, TBB Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürler Toplantısına katıldı
16:40 İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Bedir: "Şimdi birlik zamanı"
16:40 Jandarmadan 17 kişiye 7 bin 432 lira para cezası
16:40 Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü