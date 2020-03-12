Hatay'da Mehmetçiğe destek etkinliği
Hatay'da ortaokulu öğrencileri tarafından Mehmetçiğe destek etkinliği düzenlendi.
12.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:00
Hatay 'da ortaokulu öğrencileri tarafından Mehmetçiğe destek etkinliği düzenlendi.
Saraycık Ortaokulu tarafından Antakya 'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Türk bayraklı tişört giyen öğrencilerin her biri İstiklal Marşı'nın bir kıtasını okudu.
Birçok vatandaşın izlediği etkinlikte, dev Türk bayrağı açıldı.
Okul Müdürü Ahmet Rasim Bakırhan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin talebi doğrultusunda, ülkenin geçtiği bu zor günlerde hem şehitleri anmak hem de Mehmetçiğe moral olması açısından bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.
Saraycık Ortaokulu tarafından Antakya 'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Türk bayraklı tişört giyen öğrencilerin her biri İstiklal Marşı'nın bir kıtasını okudu.
Birçok vatandaşın izlediği etkinlikte, dev Türk bayrağı açıldı.
Okul Müdürü Ahmet Rasim Bakırhan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin talebi doğrultusunda, ülkenin geçtiği bu zor günlerde hem şehitleri anmak hem de Mehmetçiğe moral olması açısından bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı