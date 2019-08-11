Hatay'da mezarlıklar ziyaret edildi

Hatay'da mezarlıklar ziyaret edildiHatay'da mezarlıklar doldu taştıAntakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz Şehit kabirlerinin tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı

HATAY - Hatay'da, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklar dolup taştı. Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, camilerden sonra soluğu şehitlikte ve Asri Mezarlıkta aldı. Şehit mezarlarına Türk bayrakları koyulurken, şehit aileleri dualar edip, şehitlerin mezarları başında Kuran okudu. Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz da Şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek dua edip karanfil bıraktı.Mezarlık girişlerinde satılan çiçeklerden alan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip çiçekler bırakıp dua okudu.

Kaynak: İHA