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Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 101. yıldönümü kutlandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Mücadele Dönemi'nde ilk kurşunun atılışının 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:16 Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 101. yıldönümü kutlandı
'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Mücadele Dönemi'nde ilk kurşunun atılışının 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Numune Evler Mahallesi İlk Kurşun Anıtı önündeki tören, askerlerin saygı atışıyla başladı.
39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Kaymakam Murat Bulacak, Belediye Başkanı Fadıl ve Türkiye Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği üyeleri anıta çelenk sundu.
Belediye Başkanı Fadıl Keskin, burada yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'de ilk kurşunun 19 Aralık 1918 tarihinde işgalci güçlere karşı Mehmet Kara Çavuş tarafından atıldığını hatırlattı.
Türk milletinin en zor şartlarda dahi hiçbir güce boyun eğmeyeceğine dikkati çeken Keskin, şehitleri rahmetle andı.
Jandarma Başçavuş Atilla Yıldırım da 19 Aralık 1918'de yaşanan mücadeleyi ve "İlk Kurşun" hikayesini anlattı.
Törende, günün anlam ve önemini yansıtan şiir, kompozisyon ve yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Daha sonra ilk kurşunu atan Kara Mehmet Çavuş ve arkadaşlarının Özerli Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

Keskin, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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