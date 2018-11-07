Hatay
'da minibüsün çarptığı çocuklardan 1'i ölmüş, 1'i yaralı olarak kurtarılmıştı... O anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktıÖğrenci servisi dehşet saçtı iki kardeşten biri ezilerek can verdi
HATAY - Hatay'da sabah saatlerinde öğrenci servisi 2 kardeşi ezdi. Küçük kardeş Ayşe Baykuş olay yerinde hayatını kaybederken ablası Sinem Baykuş kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, A.B. yönetimindeki 31 S 5111 plakalı öğrenci servisi, Merkez
İlçe Antakya
'nın Saraykent
Mahallesi Ali Kavak
İlkokulu yakınlarında Ayşe ve Sinem Baykuş kardeşlere çarptı. 6 yaşındaki Ayşe Baykuş olay yerinde hayatını kaybederken ablası Hatay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Minibüs şoförü A.B. ise gözaltına alınarak tutuklandı.Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Sabah
saatlerinde meydana gelen kazanın ardından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dikkatsiz öğrenci servisi şoförü A.B., okullarına yürüyerek gitmeye çalışan iki kız kardeşi ezdi. Küçük Ayşe Baykuş, öğrenci servisini gördüğünde ellerini kaldırsa da şoför A.B., öğrencileri fark edemedi. Kazada minik Ayşe hayatını kaybederken, ablası Sinem Baykuş şans eseri kazadan yaralı olarak kurtuldu. Öğrenci servisi içerisinde bulunan öğrencilerinde olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadığı görüldü.
Sabah,Hatay
07 Kasım 2018 Çarşamba 23:40