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Hatay'da minik öğrencilerden "23 Nisan'da balkonlardayız" çağrısı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde minik öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "23 Nisan'da balkonlardayız" çağrısı yaptı.

16.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:14
Hatay'da minik öğrencilerden
Hatay 'ın İskenderun ilçesinde minik öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "23 Nisan'da balkonlardayız" çağrısı yaptı.
Mithat Paşa İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Meral Öktem ile birlikte 23 Nisan videosu hazırlamaya karar verdi.
Velilerin de desteğiyle öğrenciler giydikleri Atatürk ve Türk bayraklı tişörtlerle arkadaşlarını 23 Nisan'da balkonlara davet etti.
Hazırlanan video daha sonra okul tarafından paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mithat Paşa, İskenderun, 23 Nisan, Hatay, Güncel
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