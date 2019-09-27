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Hatay'da motosiklet ağaca çarptı: 2 yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde bir motosiklet ağaca çarptı.

27.09.2019 23:49Hatay'da motosiklet ağaca çarptı: 2 yaralı
Hatay'ın Defne ilçesinde bir motosiklet ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sergen Sökmen'in kullandığı 27 P 3136 plakalı motosiklet refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Sergen Sökmen ve Mert Dağdan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mert Dağdan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diğer yandan, aynı caddede akşam saatlerinde üç araç zincirleme kazaya karışmıştı. - HATAY

Defne, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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