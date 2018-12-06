06 Aralık 2018, 22:36
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Hatay'da Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Böyle Çarpıştı

Hatay'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştıHATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Yeşilköy mahallesinde Akşam Saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, İnönü Caddesi Üzerinde Çukurdan Kaçan Otomobil Motosiklet ile Kafa Kafaya Çarpıştı .

Hatay'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Yeşilköy mahallesinde Akşam Saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, İnönü Caddesi Üzerinde Çukurdan Kaçan Otomobil Motosiklet ile Kafa Kafaya Çarpıştı .kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar motosiklet sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı kaza yerine Gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı Sürücü Dörtyol Devlet Hastanesine Kaldırıldı
Kaza saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dörtyol,Hatay,Motosiklet
06 Aralık 2018 Perşembe 22:36



YORUMLAR (1)
VATANDAŞ: Kaza değil, resmen cinayete teşebbüs !!!!
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