Hatay
'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı
HATAY - Hatay'ın Dörtyol
ilçesinde Yeşilköy
mahallesinde Akşam Saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, İnönü Caddesi Üzerinde Çukurdan Kaçan Otomobil Motosiklet
ile Kafa Kafaya Çarpıştı .kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar motosiklet sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı kaza yerine Gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı Sürücü Dörtyol Devlet Hastanesine Kaldırıldı Kaza saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Dörtyol,Hatay,Motosiklet
06 Aralık 2018 Perşembe 22:36