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Hatay'da mühimmat deposunda patlama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

09.08.2019 05:30 Hatay'da mühimmat deposunda patlama
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı yakınlarında bulunan askeri mühimmat deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.
İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken deponun bazı bölümlerinde yangın çıktığı görüldü.
İlçe merkezinin dışında yer alan patlamanın meydana geldiği bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

Reyhanlı, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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