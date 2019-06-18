18.06.2019 14:53
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Hatay'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Hatay

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde Kahire'de mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde Kahire'de mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kırıkhan 15 Temmuz Şehitleri Ulu Camisi'nde öğle namazından sonrası ilçe Müftüsü Mekki Solmaz, tarafından kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Mursi ve tüm İslam şehitleri için dualar edildi.
Gözyaşlarının aktığı cenaze namazının ardından sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanan ortak basın açıklaması yapıldı.
-Hassa
Hassa ilçesinde de Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Merkez Ulu Camisinde öğle namazına müteakip İlçe Müftüsü Abdulhalık Ocakhanoğlu tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.
Namaz sonrası basın açıklaması yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Hassa İlçe Temsilcisi Erdinç Ateş, Mursi'nin kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından şehit olduğunu belirtti.
Mursi'nin yıllardır bazı hastalıklarla mücadele ettiği ifade eden Ateş, şöyle devam etti:
"Şehit Mursi'nin olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir. Günün 23 saatini tek başına hücre hapsinde geçiren Mursi, hayatının ciddi tehdit altında olduğunu daha bir kaç ay önce bizzat kendisi mahkemede açıklamıştır. Şehit Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir"
Kaynak: AA
Hassa, Hatay, Muhammed Mursi, Güncel

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