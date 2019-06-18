Hatay
'da Mursi için gıyabi cenaze namazı
Hatay'da, Mısır
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı
olan ve mahkemede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Verilen selanın ardından Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazını Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu kıldırdı. Namaza Hatay'daki çeşitli oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu Muhammed Mursi ve tüm şehitler için dua etti.