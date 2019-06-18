18.06.2019 17:34
Haberler» Güncel» Haber

Hatay'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Hatay

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
19:09 Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
19:08 ŞANLIURFA Suriye'de başlayan yangın Türkiye'ye sıçradı
19:07 İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu
19:05 Manisalılar Mursi için meydanlara indi
19:05 Selde ölü sayısı 2'ye yükseldi
19:02 (Ek bilgilerle) Erdoğan Fatih Camii'nde Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı
19:01 Çorum'da kadınlardan çocuğa cinsel istismar tepkisi