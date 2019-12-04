Haberler » Güncel » Hatay'da öğrencilere künefe yapımı öğretildi - Haber

Hatay'da öğrencilere künefe yapımı öğretildi

Hatay'da ilkokul öğrencilerine künefe yapımı öğretildi.

04.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:02Hatay'da öğrencilere künefe yapımı öğretildi
'da ilkokul öğrencilerine künefe yapımı öğretildi.
UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı" ve "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na dahil edilen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir alışveriş merkezinde gerçekleşen atölye çalışmasında öğrencilere künefe yapımının incelikleri anlatıldı.
Çalışmada, öğrenciler Hatay'ın tescilli tatlısı künefenin yapımını öğrendi.
UNESCO Öğrenen Şehirler Hatay Koordinatörü Fatma Dodurka tarafından İngilizce anlatım olarak gerçekleştirilen etkinlikte, 35 öğrenci atölye çalışmasına katıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Proje Uzmanı Şef Celil Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenen şehirler ağına dahil edilen Hatay'da öğrencilere yönelik atölye çalışması yaptıklarını söyledi.
Kentteki okullarda eğitim gören 7-12 yaş arasındaki çocuklara künefenin yapımını öğrettiklerini belirten Erkan, "Bu etkinliklerdeki amacımız Gastronomi kenti olan Hatay'ın değerlerini gelecek kuşaklara aktarmaktır." dedi.
Etkinlik sonunda, öğrencilere sertifika verildi.

Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:56 'Şakacı' bu kez kablo çalarken yakalandı - Haber
16:56 Antalya bisikletçilerden 'yol' eylemi - Haber
16:56 Bolu 'şakacı' bu kez kablo çalarken yakalandı - Haber
16:56 Kastamonu tır'la çarpışan otomobilde ölen 3 kişi toprağa verildi - Haber
16:56 Belediye Başkan Vekili Aslan, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
4.12.2019 17:01:49