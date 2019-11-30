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Hatay'da öğretmen ve öğrencilere kodlama eğitimi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kente kazandırılan Kırıkhan STEM ve Bilim Merkezinde 4 yılda 16 okuldan 60 öğretmen ile 400 öğrenciye kodlama eğitimi verildi.

30.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:10Hatay'da öğretmen ve öğrencilere kodlama eğitimi
'ın ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kente kazandırılan Kırıkhan STEM ve Bilim Merkezinde 4 yılda 16 okuldan 60 öğretmen ile 400 öğrenciye kodlama eğitimi verildi.
Eğitimlerle ilgili açıklamada bulunan Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Metin Güven, merkezde 3 boyutlu yazıcılarla çalışmalar yapıldığını söyledi.
Eğitim alanların kodlama yoluyla çalışmalar yapıp hayallerindeki nesneyi ürettiklerini dile getiren Güven, "Atölyelerde bilgiyi artık üreten, tasarlayan nesiller yetiştirmek gayreti içerisinde çalışmalar yapıyoruz." dedi.
Güven, yaptıkları çalışmalarla 6 defa hibe alma hak kazandıklarını belirtti.

Metin Güven, Kırıkhan, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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