28.06.2019 22:33
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Hatay'da öğretmenevinde yangın

Hatay

HATAY'ın Antakya ilçesinde öğretmenevinde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

HATAY'ın Antakya ilçesinde öğretmenevinde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan öğretmenevinin üçüncü katında elektrik kontağından yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kimsenin bulunmadığı odada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Binada küçük çaplı maddi hasar oluştu. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.


- Hatay
Kaynak: DHA
Antakya , Hatay , Güncel

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