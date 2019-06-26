Hatay'da öğretmenlere "İletişim ve Beden Dili" konferansı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Turan tarafından "İletişim ve Beden Dili" konulu konferans verildi.

İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde verilen konferansta Turan, öğretmenlere iletişim becerileri konusunun inceliklerini videolar ve fotoğraflar eşliğinde anlattı.

Öğretmenlerin mesleki açıdan desteklenmesi konusunda çalışmaların artması gerektiğini belirten Turan, "Başarılı bir öğretmen aynı zamanda beden dilini iyi kullanan öğretmendir. Kendimizi bu alanda mutlaka geliştirmeliyiz. Dünyada eğitim ve öğretim faaliyetlerinden bahsederek, yeni dönemde sadece müfredatın değil eğitimin öncelik olması gerektiğini söyledi. Karakter, ahlak ve değerler eğitimi asla ihmal edilmemeli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan öğretmenlerle 2023 vizyonunun önemine dikkat çeken Turan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önemli faaliyetlerin yürütüldüğünü ifade etti.



Turan, konferans bitiminde öğretmenlerin sorularını yanıtladı.

İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kadriye Yırtıcı programın sonunda Turan'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA