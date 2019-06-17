17.06.2019 16:59
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Hatay'da oklu kirpi avlayanlara para cezası

Hatay

Hatay'ın Erzin ilçesinde, yasak olmasına rağmen 4 oklu kirpi avlayan ve hayvanlarla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 3 kişiye 13 bin 897 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, yasak olmasına rağmen 4 oklu kirpi avlayan ve hayvanlarla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 3 kişiye 13 bin 897 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtyol Şube Şefliği ekipleri, Gökdere Mahallesi mevkisinde bazı kişilerin nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 4 oklu kirpiyi avladıkları ve hayvanlarla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştıklarının tespiti üzerine işlem başlattı.
İnceleme sonunda kimlikleri tespit edilen 3 kişiye, Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 5 bin 397 lira idari para ve 8 bin 500 lira tazminat olmak üzere toplam 13 bin 897 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzin, Hatay, Güncel

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