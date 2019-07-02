02.07.2019 13:11
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Hatay'da orman yangını

Hatay

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü.

Hatay 'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlıca Mahallesi'nde yol kenarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere 3 arazöz, 2 su tankı, 1 ilk müdahale aracı ve 16 işçiyle müdahale edildi.
Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 4 dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışları sürüyor.
Kaynak: AA
Narlıca , Antakya , Hatay , Güncel

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