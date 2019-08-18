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Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı.

18.08.2019 19:56 Hatay'da orman yangını
Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 hektarlık alanı etkisi altına alan yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kisecik Mahallesi Gediktepe mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede 3 hektarlık alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine alana Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlarında ekiplere yardım ettiği yangın, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - HATAY

Kisecik, İtfaiye, Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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