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Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangınıHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını meydana geldi.

18.08.2019 20:10
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 hektarlık alanı etkisi altına alan yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Yangın, ilçeye bağlı Kisecik Mahallesi Gediktepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede 3 hektarlık alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine alana Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlarında ekiplere yardım ettiği yangın, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hatay'da orman yangını

İtfaiye, Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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