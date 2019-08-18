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Hatay'da orman yangını

HATAY'da kent merkezi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

18.08.2019 22:58 Hatay'da orman yangını
HATAY'da kent merkezi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale başlattı.
Yangın, akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanında başladı. Ormandan dumanların yükseldiği gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. 1 helikopter, 6 arazöz ve 3 su tankıyla alevlere müdahale eden ekipler, yangın kontrol almak için çalışmalarını sürdürüyor.



Karlısu, Antakya, Güncel

Kaynak: DHA

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