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Hatay'da orman yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 farklı noktada çıkan orman yangınında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

24.08.2019 13:30 Hatay'da orman yangını
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 farklı noktada çıkan orman yangınında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Çiğdemlik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle üç farklı noktada orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerinin iki saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Söndürme çalışmalarında 5 arazöz ve 3 su tankı kullanıldı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine, yangınların ateş yakılması sonucu çıktığını söyledi.
Yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğünü belirten Ketmen, orman yangınları konusunda vatandaşlardan bu dönemde daha dikkatli olmalarını istedi.

İskenderun, Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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