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Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangınıHATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde orman yangını çıktı.

08.09.2019 17:44
Hatay'da orman yangını
HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde orman yangını çıktı. 1 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akbez Mahallesinde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 1 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda itfaiye eri, rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın noktasına yol olmaması nedeniyle ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor.
Hatay'da orman yangını

Hassa, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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