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Hatay'da ormanlık alan alev alev böyle yandı

Hatay'da ormanlık alan alev alev böyle yandı Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındıHATAY - Hatay'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

04.10.2019 16:25
Hatay'da ormanlık alan alev alev böyle yandı
Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı
HATAY - Hatay'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında mahsur kalan bir kaplumbağa ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak su ile serinletildi.
Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi mevkisinde zeytinlik alanların temizliği sırasında çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Dumanların yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine yetişen Antakya Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale etti. Helikopterle de havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında alevlerin arasında mahsur kalan bir yavru kaplumbağa ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak su ile serinletildi.
5 arazöz, 1 helikopter, çok sayıda itfaiye aracı ve personelin müdahalede bulunduğu yangında 1 hektarlık alan kül oldu.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangınlarda ihbar ve erken müdahalenin önemine değindi. Bahçe temizliği döneminin de başladığını vurgulayan Ketmen, zeytinliklerin yakılmaması, zeytinliklerin kesilerek temizlenmesi gerektiğini söyledi.
Hatay'da ormanlık alan alev alev böyle yandı

İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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