Hatay
'da ormanlık alan yandı
Hatay'ın merkez Antakya
ilçesinde bahçe temizliği sırasında yakılan otlardan ateş sıçraması sonucu ormanlık ayan yandı.
İlçeye bağlı Narlıca
Mahallesi'nde bahçe temizliği sonrası vatandaşlar tarafından yakılan otlardan yükselen alevler, ormanlık alana sıçradı. Ormana
yayılan alevler, kontrolden çıkınca ihbar üzerine bölgeye gelen İtfaiye
ekipleri geldi. Ekiplerin, bir müdahale aracı, 3 arasöz, 2 su tankı ve 16 orman işçisi ile müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasını sürdürüyor.