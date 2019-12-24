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Hatay'da Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı

Hatay'da Noel dolayısıyla İskenderun ve Antakya'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi.

24.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:41 Hatay'da Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı
'da dolayısıyla ve Antakya'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi.
İskenderun Ortodoks Kilisesin'deki ayinde konuşan peder Dimitri Yıldırım, Noel Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış getirmesini dileyen Yıldırım, "Özellikle Türkiyemize, devletimize, milletimize huzur, barış, bolluk, kardeşlik, mutluluk getirmesini dilerim." dedi.
Kilisesinin ışıklarla süslendiği ayinde mumlar yakılarak, dualar edildi.
Ayine, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı ve Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de katıldı.
Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini ise kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum yönetti. Ayinde ilahiler okundu, mumlar yakılarak dua edildi.
Ayin sonunda kilise bahçesinde havai fişek gösterisi sunuldu.
Rahip Doğum, ayin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, ayine her din ve mezhepten çok sayıda kişinin katıldığını söyledi.
Noel Bayramı'nın önemini anlatan Doğum, tüm dünyaya barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini diledi.
Öte yandan, İskenderun Katolik Kilisesi'nde de ayin düzenleneceği belirtildi.

İskenderun, Hatay, Noel, Güncel

Kaynak: AA

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