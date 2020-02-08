Haberler » 3. Sayfa » Hatay'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

Hatay'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü elektrik direğine çarparak durabildi.

08.02.2020 23:18 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:22Hatay'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü elektrik direğine çarparak durabildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçesi Derviş Paşa Bulvarı'nda Antakya istikametine doğru seyir eden araç, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlara itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Araç sürücüsü Osman Yavşalak'ın olay yerinde öldüğü belirlenirken, Haydar Gök, Mahmut Aşık ve Celal Çömez ambulansla Hassa ve Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY

Hatay, Hassa, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
9.02.2020 00:29:20