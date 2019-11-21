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Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralıHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde direksiyonu hakimiyetini yitiren otomobil şarampole devrildi.

21.11.2019 01:59 | Son Güncelleme: 21.11.2019 02:00
'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
HATAY - Hatay'ın ilçesinde direksiyonu hakimiyetini yitiren otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkhan İlçesi ceviz yokuşu karayolu civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 ABF 131 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ve yanında bulunan bir kişiyi hastaneye kaldırdı.
olayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kırıkhan, Polis, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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