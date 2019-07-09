09.07.2019 18:10
Haberler» Güncel» Haber

Hatay'da otomobildeki patlama

Hatay

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.
İlçede, 5 Temmuz'da meydana gelen patlamaya ilişkin 16 kişiyi gözaltına alan polis, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yaptığı çalışamalar sonucunda 5 şüpheliyi daha yakaladı.
Gözaltı sayısının 21'e yükselmesinin ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi.
Zanlılar arasındaki 8 Suriyeli ise olayla ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Reyhanlı, Hatay, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:59   Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın
19:59   - Emine Erdoğan 'Srebrenitsa Anneleri' ile görüştü
19:58   Yenişehir Belediye Başkanı Aydın'dan imar müjdesi
19:58   (Geniş haber) MECİDİYEKÖY'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
19:58   Kaplumbağalar doğal yollardan ölmüş
19:57   Türkiye Jokey Kulübünün safkan İngiliz atları basına tanıtıldı
19:56   GÜNCELLEME - Denizli'deki cinayetlerin zanlısı polise teslim oldu