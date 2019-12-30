Haberler » Güncel » Hatay'da pastanelere yılbaşı denetimi - Haber

Hatay'da pastanelere yılbaşı denetimi

Hatay'da yeni yıl öncesi pastaneler denetleniyor.

30.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:02 Hatay'da pastanelere yılbaşı denetimi
Hatay'da yeni yıl öncesi pastaneler denetleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler yeni yıl öncesinde pastanelerde denetim gerçekleştirdi. İşletmelerde hijyen koşullarına uyulup uyulmadığı ya da halk sağlığını tehdit edebilecek uygulamaların olup olmadığı denetlendi. Gıda mühendisleri ile zabıta ekipleri, bu tür denetimlerin 2020 yılında da devam edeceğini duyurdu.

Büyükşehir ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde görülen eksiklikler iş yeri sahiplerine bildirildi ve işletmeciler eksiklerin giderilmesi için uyarıldı. - HATAY

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44   TAKSİM GEZİ PARKI'NDAKİ BİR AĞAÇ DEVRİLDİ - Haber
17:44   Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu - Haber
17:44   ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'e FETÖ davası - Haber
17:43   İspanya'da kilisede patlama: En az 14 yaralı - Haber
17:38   MSB: "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin... - Haber
17:26   Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
16:56   Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Haber
16:51   Belediyeden örnek proje! Karın doyuran çeşmeden her gün 2500 kişi faydalanıyor - Haber
16:46   Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu - Haber
30.12.2019 17:50:34