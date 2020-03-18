Hatay'da PKK/YPG operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
18.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:53
Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri daha önce Afrin bölgesinde PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının adresini belirleyen ekipler, Suriye uyruklu M.R'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - HATAY
Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri daha önce Afrin bölgesinde PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının adresini belirleyen ekipler, Suriye uyruklu M.R'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - HATAY
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Haberler
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Haberler
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Haberler
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Haberler
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek
Haberler
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı