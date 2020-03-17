Hatay'da PKK/YPG şüphelisine gözaltı
HATAY'da terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen Suriyeli M.R., gözaltına alındı.
17.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:16
HATAY'da terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen Suriyeli M.R., gözaltına alındı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce Afrin bölgesinde PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün propagandası yaptığı tespit edilen M.R.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, M.R.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA
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