Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hatay'da polis ve bekçiler yaklaşık 1000 ailenin ihtiyacını karşıladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde emniyet birimleri, yaklaşık 1000 ailenin çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı.

12.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:22
Hatay'da polis ve bekçiler yaklaşık 1000 ailenin ihtiyacını karşıladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde emniyet birimleri, yaklaşık 1000 ailenin çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı.
Antakya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, vatandaşlarca talep edilen ihtiyaçları karşılamak için seferber oldu.
Ekipler, mahalle muhtarlarıyla beraber yaklaşık 900 ailenin evine ekmek ulaştırdı. Vatandaşların ilaç ve diğer çeşitli ihtiyaçları da karşılanırken, hastaneye gitmesi gerekenler de ekiplerce götürüldü.
Mahallelerde ekmek dağıtımlarına eşlik eden polis ve bekçiler balkonlarında oturan vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi.
Tansiyon aleti için pil temin edildi
Hatay Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerine de merkez Defne ilçesinde yaşlı bir vatandaşın tansiyon aleti pilinin bittiği ihbarı geldi.
Harekete geçen ekipler, temin ettikleri pili Saadettin Köylü'nün evine ulaştırdı.
Köylü ve ailesi ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Antakya, Polis, Hatay, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Salgın ABD’de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Salgın ABD'de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››Hatay'da polis ve bekçiler yaklaşık 1000 ailenin ihtiyacını karşıladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:30: İSKİ, kentte yoğunluğun azaldığı günlerde çalışmalarını hızlandırdı - Haber 17:30: Sağlık çalışanlarına BİLSEM'den siperli maske - Haber 17:29: (DRONE) Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 17:28: Amasya'da "Milli Dayanışma Kampanyası"na dezenfekte desteği - Haber 17:26: Siirt'te koronavirüs karantinasındaki 8 hasta alkışlarla taburcu oldu - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber