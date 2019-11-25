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Hatay'da polisler KADES ile ilgili bilgilendirme broşür dağıttı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

25.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:32Hatay'da polisler KADES ile ilgili bilgilendirme broşür dağıttı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, Antakya ilçe merkezinde ve alışveriş merkezlerinde broşür dağıtan güvenlik güçleri, vatandaşları bilgilendirdi.
Polisler, vatandaşa KADES'in aile içi ve kadına yönelik şiddet durumunda, cihaz konum bilgilerini açarak, bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını ve sonrasında olay yerine en yakın ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu anlattı.

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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